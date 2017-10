Possible taxation des chevaux de course : il ne manquait plus que ça

+

On prête l'intention, vous l'avez peut-être entendu, aux députés de La République En Marche de faire des concessions sur le budget à l'occasion de son examen ces prochains jours et de taxer, pour faire contre-poids, les yachts, les lingots d'or et donc les chevaux de course. Si cela devenait réalité, ce serait un problème de plus pour cette activité qui emploie 180.000 personnes.



En effet, les propriétaires français sont en diminution du fait des charges, et pour beaucoup du manque de rentabilité après l'achat, le paiement des pensions. À un moment où tout le secteur s'est mobilisé pour revenir sur la hausse de la TVA appliquée par Bruxelles, une nouvelle taxation serait très dangereuse pour la filière car cela voudrait dire moins de partants et donc moins de recettes, au PMU notamment, alors que les paris sportifs, eux, évidemment ne seraient pas touchés et continueraient de croître aux dépens des paris hippiques.



On imagine donc les dirigeants des courses activer leurs relais en ce moment pour faire connaitre les particularités de ce milieu. On va voir, mais attention danger bien sûr.