Sacred Life : Stéphane Wattel a enfin un classique

Le sympathique entraîneur deauvillais était ému mercredi 4 octobre à Saint-Cloud après le succès de son poulain Sacred Life dans un groupe 3, le Prix Thomas Bryon. Une 3ème victoire en trois sorties pour un fils de Siyouni encore invaincu et qui va logiquement essayer de le rester en disputant dans quelques semaines le Critérium International, un groupe 1, sur la même piste pour les 2 ans.



Âgé de 52 ans, Stéphane Wattel est installé depuis 1991 à Deauville, dont il fut l'un des pionniers du Centre d'entrainement nouvellement créé, et c'est, dit-il, son premier espoir classique en 26 ans de carrière, ce qui révèle beaucoup d'abnégation et d 'endurance, notamment pour sillonner les routes avec des chevaux de moins bonnes qualités.



Son travail est tout de même reconnu depuis longtemps et il a 68 galopeurs dans son écurie, mais avec souvent des uniques propriétaires, sauf Isabelle Corbani, Gérard Augustin-Normand, le haras de La Perelle et Jean-Louis Bouchard à qui appartient Sacred Life, et qui ont entre 4 et 11 chevaux chacun.



Parmi ces clients, je l'ai déjà signalé, figurent Lord Clinton et Donald Sutherland, qui sont des homonymes des célébrités, et il est logique avec eux qu'il sorte enfin du lot. Je m'en félicite car c'est un professionnel avec lequel j'ai toujours eu un bon contact et qui réponds régulièrement à la presse. Espérons donc pour lui que son poulain garde son invincibilité.