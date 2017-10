Baisse des encouragements et inquiétude pour l'obstacle : les temps sont durs

+

En effet, l'État demande aux Sociétés de Courses, qui l'ont perçu bien auparavant, de faire des économies de fonctionnement pour les aider ensuite si besoin. Quelques dépenses ont déjà été gelées ou mutualisées et il est question maintenant de taper dans le dur. Des décisions sont attendues dans ce sens dans les semaines qui viennent.



Au galop, des baisses des encouragements vont donc avoir lieu, surtout par le biais des primes aux éleveurs et aux propriétaires, qui étaient importantes, et par une réduction des indemnités de transports puisque les entourages touchaient de l'argent pour se déplacer et courir.



Au trot, la baisse des allocations des courses a toujours été un sujet tabou. Elles n'ont pas été décidées formellement mais des voix se font entendre pour y arriver dès l'an prochain. En attendant ce coup de rabot, dû aux moindres rentrées d'argent des parieurs et au succès des paris sportifs, les propriétaires d'obstacles sont de moins en moins nombreux et l'inquiétude grandit même si une optimisation du calendrier est à l'étude.



Ce dimanche 8 octobre, 76 sauteurs vont courir les 8 courses de la réunion d'Auteuil, soit moins de 10 par épreuve. Qui dit moins de partants dit moins d'enjeux et moins de recettes, et s'il y a moins de recettes, il y a moins de tentations de futurs propriétaires. C'est ce que l'on appelle se mordre la queue.