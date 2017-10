Jean Rochefort était un ami des chevaux

2

Le comédien est donc décédé ce lundi 9 octobre à Paris à l'âge de 87 ans. Toutes les réactions à sa disparition saluent l'homme et le comédien, et je me permets de m'ajouter à la liste.



Il avait été le rédacteur en chef d'un "Journal Inattendu" à mes cotés sur RTL en 2003, à la veille de la victoire de Dalakhani dans le Prix de l'Arc de Triomphe. Je l'avais revu par la suite à Cabourg où, invité par le Trot, il participait au festival Epona. C'était un homme charmant, bien élevé et qui adorait bien sûr les chevaux, pas trop les courses mais l'équitation en général.



Peu avare de réflexions, il admettait avoir tourner des navets pour donner des carottes à ses chevaux, vous l'entendrez samedi prochain dans "On refait les courses". Il avait été très intéressé par l'Arc aux cotés d'ailleurs d'Alain de Royer-Dupré. Dans ce monde de plus en plus difficile à vivre, il promenait une forme d'insouciance et de décontraction qui va nous manquer.



Plus que jamais, salut l'artiste.