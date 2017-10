Pascal Adda en forme

1

Commentaires

Il a une trajectoire originale puisque je l'ai connu meilleur cavalier amateur puis responsable événementiel à France Galop, créateur des écuries de groupes (club Galop, des Étoiles), avant finalement de devenir entraîneur à Maisons-Laffitte avec un effectif, je crois, d'une quinzaine de représentants.



Il se débrouille très bien, prenant de nombreuses places et quelques victoires, comme ce mardi 10 octobre à Saint-Cloud, où son fidèle Attawo s'est imposé à 11/1 dans la 6ème course. Auparavant, dans l'après-midi, il avait réussi à amener Zouk à la 2ème place du quinté, à 34/1, me permettant de vous donner le tiercé.



Ses chevaux sont en grande condition et l'homme est habile avec des galopeurs qu'il retape pour le grand bonheur de ses propriétaires. Délaissé par les pronostiqueurs, il affiche ainsi souvent des cotes intéressantes, et c'est pourquoi il convient de se méfier de ses partants, surtout lorsqu'ils sont pilotés par de jeunes femmes avec la décharge de deux kilos. C'est l'un de ceux qui ont, en effet, compris le plus vite l'avantage que l'on peut en tirer avec des concurrents moyens et ses bons résultats sont là pour le prouver.