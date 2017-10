Aubrion du Gers : une dernière chez lui

2

Commentaires

C'est l'attraction de ce dimanche... Le champion de JMB dispute le 40e Grand Prix du Sud Ouest qu'il aborde en position de grand favori.



Il reste en effet sur 5 succès consécutifs, dont un à la lutte devant Bold Eagle et il est en lice pour une 22e victoire à 7 ans. Son copropriétaire habite dans le Gers, tout près de Beaumont de Lomagne et c'est un clin d'œil qui lui va bien. Hélas, Aubrion n'aura pas à priori d'autres épreuves à disputer en France d'ici à la fin de l'année. Mais on devrait le retrouver en 2018 pour notre grand plaisir.



Avant cela il devra dominer dans cette 6e course de la réunion 4, où ils ne sont que 11 au départ, 2 juments de bonne qualité évidemment : Anna Mix drivée par Franck Nivard, un nouveau match entre les 2 pilotes, et Billie de Montfort associée comme d'habitude à David Thomain.



Dans la même épreuve dont le départ a lieu vers 16h05 se trouve le meilleur trotteur local Brissac dont la confrontation avec les vedettes sera riche d'enseignements. Son entourage a en tout cas d'ores et déjà coché des épreuves à courir à Vincennes cet hiver !