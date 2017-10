Aubrion, bien sûr, mais surtout Jean-Michel Bazire

+

"JMB" a fait un sacré numéro en effet en remportant le 40e Grand Prix du Sud-Ouest, devant Anna Mix et Billie de Montfort. Une arrivée logique qui aurait pu être différente si le crack driver n'avait pas fait encore un sacré numéro.



Son crack, victorieux d'une 6e course de rang consécutive, a fait une grosse faute au départ que son driver a pu réprimer de justesse. La bévue lui a néanmoins fait perdre plusieurs rangs. Remis dans ses allures, Aubrion est revenu vite en tête pour d'abord contrer une grosse mais vaine attaque de Vulcain de Vandel, avant de se détacher sous les ordres de son driver et de s'imposer de plusieurs longueurs.



Fait rarissime JMB a levé le poing à 200 mètres du poteau et les pieds sur la ligne d'arrivée, ravi du succès de son protégé et d'une drive d'école.



Bravo à tous deux, donc, et dommage car Aubrion ne devrait plus courir en France d'ici à la fin de l'année. C'est ce que laisse entendre son entraîneur mais le crack est tellement bien qu'on peut espérer qu'il revienne sur sa décision. Derrière lui, Anna Mix et Billie de Montfort ont fait leur valeur et prouvé qu'on allait devoir compter sur elles encore cet hiver.