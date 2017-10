De bonnes affaires à petits prix ?

+

C'est ce mardi 17 octobre que débute la session d'octobre des ventes de yearlings d'Arqana à Deauville. 653 jeunes chevaux vont passer sur le ring d'ici à vendredi dans une ambiance ambiguë.



D'une part, c'est le seul acteur des Courses qui se porte bien. Les ventes de Deauville il y a 2 mois ont encore été très élevées et celles de Newmarket ont vu des yearlings achetés vraiment chers. Par ailleurs, les résultats des années précédentes sont flatteurs avec des champions achetés beaucoup moins chers qu'en août, comme pour la promotion 2017 Le Brivido et Sistercharlie, le 1er dauphin de la Poule d'Essai des poulains et la seconde deuxième de Senga dans le Diane qui avait été acquise 12000 euros seulement. Et auparavant Avenir Certain et même Treve étaient passés par cette session. Le catalogue cette année est de qualité avec des produits d'étalons confirmés comme Le Havre, Siyouni et Kendargent.



D'autre part, la situation justement des propriétaires de galop inquiète avec des coups de rabot annoncés sur les primes et les allocations des épreuves, qui, en raison de la conjoncture, vont baisser l'an prochain alors que les charges sont de plus en plus importantes.



Ces ventes, les premières dans un tel climat, seront donc révélatrices du milieu même si des acquéreurs internationaux, à l’affût, seront plus nombreux dans un marché qui jusqu'à présent était plutôt réservé aux Français.