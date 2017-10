Le PMU confirme son retour à la croissance

+

Et ce au terme du 3ème trimestre de cette année 2017. Selon les chiffres publiés mercredi 18 octobre par l'opérateur, son chiffre d'affaires total au 30 septembre est de 7,3 milliards d'euros, en hausse de 2,5 % sur l'an passé à la même époque.



En ce qui concerne les enjeux hippiques proprement dits, ils sont d'un peu plus de 6,7 milliards au 3ème trimestre - le reste étant constitué des paris sportifs, en baisse eux, et des paris sur le poker.



Ils sont en augmentation de 2,7 % avec, et c'est une bonne nouvelle, une hausse maintenant de 1,2% sur les enjeux en France même. À l'international, c'est toujours l'embellie avec une augmentation depuis le début de l'année de 14% due à de fortes mises en masse commune en Allemagne, Afrique du Sud, Norvège et aux Pays Bas. Ces paris hors de France explosent depuis quelques années et représentent maintenant près de 13% de l'activité hippique globale.



Sur internet et sur les mobiles, les enjeux progressent également, ce qui fait dire au PDG de l'entreprise Xavier Hurstel que le PMU, d'une part, tiendra ses engagements sur le résultat net prévu à verser à la filière, alors que celle-ci a montré des signes d'inquiétude, et d'autre part que ce regain de forme pourrait permettre à son entreprise d'investir à nouveau sur de possibles mouvements dans le marché des jeux en France, comprenez être peut-être présent en cas d'ouverture du capital de la Française des Jeux.



Des bons chiffres qui, à coup sûr, vont susciter encore des commentaires. On y reviendra.