Encore un désagrément pour les courses

+

Réagir

Tout d'abord, si les enjeux s'améliorent, le ressenti auprès des professionnels n'est pas au beau fixe, d'autant que l'on parle plus en ce moment d'économies et de baisse des allocations que d'espoir dans l'avenir. Ensuite, parce que les mauvais coups n'ont pas manqué comme la progression inexorable des paris sportifs, la restriction de la rémunération en argent liquide ou encore la baisse des partants.



Dans les directions, la contestation est devenue plus vive de la part des petits mais aussi des éleveurs et des entraîneurs et il faut maintenant trouver un homme à la barre du PMU pour remplacer Xavier Hurstel, en poste depuis 10 ans, qui a décidé de partir. Et c'est dans ce contexte inquiétant que le ministre des Comptes Publics a annoncé vendredi aux débitants de tabacs en colère après l'augmentation décidée des prix des cigarettes qu'en contre partie il allait demander à la Française des Jeux d'augmenter le pourcentage qu'elle accorde à ceux qui vendent ses produits.



Il devrait faire connaître assez vite le montant de cette augmentation, peut-être 2 à 3% de plus. Actuellement, la ristourne est de 5 % des enjeux contre 2% seulement pour le PMU, ce qui a de tous temps provoqué de la colère chez les buralistes. Un écart plus important devrait donc avoir des conséquences sur la poursuite par certains d'une activité tout juste rentable même si les responsables hippiques font remarquer que les turfistes consomment plus sur place que les joueurs de loto et de grattage.



Après avoir échappé à une plus forte taxation des chevaux de courses, le PMU va donc devoir gérer un nouveau problème important même s'il a multiplié les lieux entièrement dédiés à ses activités (PMU City etc.), et vivement que l'année se termine disent quelques interlocuteurs méfiants sur de nouvelles inquiétudes à venir.