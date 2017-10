Prix de l'Arc de Triomphe 2018 : Cracksman rejoint Enable au betting

+

Réagir

Et ce sera, s'il ne se passe pas d'incident pour les deux champions, un sacré casse-tête pour l’entraîneur et le jockey, qui sont les mêmes pour les deux.



Enable, qui vise un second succès, cette fois à Longchamp, est déjà installée favorite chez les bookmakers anglais à la cote de 3/1, mais le succès impressionnant de Cracksman samedi 21 octobre dans The Champion Stakes l'a propulsé second favori à 4/1 seulement.



Cette année, le propriétaire du mâle qui ne veut que Lanfranco Dettori sur son cheval a fait l'impasse sur le Prix de l'Arc de Triomphe, mais évidemment ce ne sera pas la même chanson l'an prochain.



Ce sera donc au crack jockey, si tous les deux sont en forme, et alors que certains disent que tout va être fait pour les empêcher de courir ensemble avant la belle, de faire le bon choix, pas du tout évident.



Seule certitude : s'ils se présentent tous les deux au départ, il sera difficile aux autres de rivaliser car, à titre indicatif, Cracksman vient de laisser à huit longueurs Ice Breeze, le vainqueur de Vazirabad dans le Prix Royal-Oak de Saint-Cloud ce dimanche 22 octobre. C'était sur plus court, certes, mais quand même.