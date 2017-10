Cinq tricolores contre neuf Britanniques et Irlandais à Saint-Cloud

+

Réagir

Ce sont dimanche les deux derniers Groupes 1 de galop réservés aux deux ans et on se pose encore et encore la question : "Où sont nos jeunes chevaux de qualité ?", alors que les primes les concernant restent elles toujours d'actualité .



Il apparaît que l'habitude chez nos entraîneurs est de courir les bons deux, voir 3 fois à 2 ans et ensuite de les mettre dans du coton pour une année de 3 ans décisive pour les très belles courses et le haras .



Au Royaume-Uni, au contraire, il existe un circuit important d'épreuves pour les bébés champions si bien qu'ils sont rentabilisés tout de suite, que ces courses ont des partants et que, plus endurcis, ils se déplacent ensuite chez nous pour profiter de l'aubaine !



Aidan O Brien, à lui tout seul, délègue donc 5 chevaux qui en plus ne sont pas les tous meilleurs de Coolmore ! Face à eux, cela dit , on peut espérer cette année deux belles surprises avec la Head Luminate et le Wattel Sacred Life, qui ont montré des moyens et qui sont encore invaincus. Sans eux, hélas, on aurait pu dire Take The Money and Run ! Espérons.