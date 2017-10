La réunion de Saint-Cloud annulée, les paris remboursés

+

Réagir

Une nouvelle fois, une réunion de galop n'a pu avoir lieu ce dimanche à la veille d'une réunion du Conseil d'Administration de France Galop. Si la 1ère épreuve s'est disputée sans problème, quelques dizaines de professionnels dont des entraîneurs réputés comme Corinne Barande Barbe, Mathieu Boutin, ou Jean Paul Gallorini, ont empêché les chevaux de se rendre au rond de présentation pour la seconde des 8 épreuves prévues.



Édouard de Rotschild et Olivier Delloye ont, pour la direction des Courses, essayé de négocier mais les protestataires ont demandé des engagements précis que les dirigeants ont refusé de leur donner. Après une heure de palabres, la décision a été prise d'annuler la réunion. Tous les paris, notamment ceux du quinté qui ne s'est pas couru, vont donc être remboursés et cela devrait coûter entre 15 et 20 millions d'euros de recettes au Pmu et à l'institution alors que parallèlement les réunions de trot prévues dimanche se sont disputées normalement. Les 2 Groupes 1 annulés devraient eux se recourir dans les jours à venir.



Les doléances

Je l'ai déjà évoqué. Les pros qui se sont regroupés sous l'appellation Sauvons le Galop protestent contre le plan d'économies concocté par leurs dirigeants qui prévoit entre autre une diminution des indemnités de transports et de certaines primes. Ils estiment que les mesures favorisent trop les jeunes chevaux de 2 à 3 ans alors que leurs aînés, qui font une grosse partie des recettes des quintés vont être pénalisés selon eux. Et ce sont ces galopeurs qu'ils entraînent principalement .





Aux dirigeants maintenant de trouver dans les semaines à venir un compromis acceptable par tous. En attendant, il n'est pas sûr que cette nouvelle annulation ne ravive pas la querelle trot /galop que certains agitent, en se plaignant de devoir partager la recette totale 50/50, alors que les trotteurs sont pour l'instant préservés par les mouvements sociaux. À suivre.