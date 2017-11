C'est parti pour le meeting d'hiver de Vincennes

+

740 courses sont prévues à l'occasion de 89 réunions. La plus importante aura lieu le 28 janvier prochain : Bold Eagle essaiera de remporter son 3e Prix d'Amérique avant peut être de gagner pour la deuxième fois la Triple Couronne, Amérique, France et Paris.



En ce qui concerne la belle, la nouveauté de l'an passé, elle est reconduite : à savoir une priorité de participation pour ceux classés aux trois premières places des préparatoires. La 1ère, le prix de Bretagne, est prévue mi-novembre.





Pour rappel, il y a deux modifications au programme de ce meeting. En cas de faux départ, le cheval fautif ne s'élancera plus derrière un autre concurrent. En revanche, le driver fautif sera suspendu deux jours. Si le même trotteur occasionne un autre faux départ dans la même épreuve, il sera alors déclaré non partant et son driver sera interdit de driver huit jours.





Désormais, il ne faudra plus cinq mais sept fautes d'allure pour être distancé dans la ligne d'arrivée, afin de réduire les enquêtes et accessoirement de permettre aux parieurs de rejouer plus vite sur la course suivante. À noter : ce premier quinté est très acceptable avec un bon favori (voir notre prono).