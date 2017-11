Un grand samedi de galop

+

Réagir

À Auteuil, sept épreuves sont au programme ce samedi dont le Grand Prix d'Automne qui va désigner le meilleur cheval sur les haies. On s'attend à une nouvelle lutte entre Device, le plus doué, et Alex de Larreydya. Le premier nommé poursuivi par la malchance peut enfin remporter un groupe 1 puisqu'ils ne sont que neuf dans sa course. L'autre épreuve importante, en attendant dimanche le prix La Haye Jousselyn, est le prix Congress pour les jeunes Steeple Chasers. On devrait là assister à une lutte encore entre Macaire, Nicolle, et Bressou également.





À Del Mar, dans le sud de la Californie, quatre galopeurs tricolores seront présents pour remporter, mais à partir de 20 heures, l'une des neuf courses riches en millions de cette 2ème et dernière journée, la première ayant eu lieu dans la soirée de vendredi mais sans chevaux tricolores.



Parmi nos chances (des outsiders malgré tout), Senga dans la 7ème course avec Pasquier, Zelzal et Karar dans la 9ème, avec Benoist et Dettori et Talismanic dans la 11ème avec Barzalona. La belle, la 12ème avec 6 millions de dollars d'allocations, devrait voir un match entre Arrogate, le champion Abdullah et Gun Runner piloté par le Français Florent Geroux.