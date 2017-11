Le beau challenge de Milord Thomas

+

Milord est un revenant qui, blessé à la même époque l'an passé, ne vient de faire son retour à la compétition que lundi dernier, et sur les haies où il a pris une bonne 3ème place derrière les 2 favoris.



Son entourage a longtemps hésité avant de le faire courir six jours plus tard contre les meilleurs steeple chasers, mais visiblement le cheval a bien récupéré de sa course et a franchi le pas pour essayer de remporter pour la 4ème fois consécutive ce pendant du Grand Steeple.



Bravo et allez Milord ! On espère que le champion de Dominique Bressou ne se blessera pas et fera honneur à sa réputation dans une course lors de laquelle il va affronter tout de même quatre des cinq premiers de la Grande course de juin. Réponse vers 16 heures !