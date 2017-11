Quintés... C'est du n'importe quoi !

2

Commentaires

Hélas, je dois dire que je comprends ceux qui abandonnent les courses ou ne les rejoignent pas pour des quintés qui depuis une semaine défient la logique. Et je dois reconnaître que comme d'autres je suis exaspéré.



Jeudi dernier à Vincennes le grand favori n'avançait pas, vendredi un 40/1 a surgi pour l'emporter, samedi ce fut un 20/1 dans une course de 13 partants seulement et ce dimanche des 30, 50, et 60 /1 se sont glissés dans les 5 premiers.



La favorite, visiblement mal lunée, a sauté 2 obstacles et a été arrêtée, d'autres chevaux en vue ont sombré alors que je pense que le 3e, très joué, aurait pu être second.



Bref, si comme le dit si bien Gérard Augustin Normand, le plaisir dans les courses est de gagner en prenant le temps de faire le papier d'une épreuve, eh bien ce plaisir est gâché. Attention danger !