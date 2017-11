C'est parti pour le show Guarato

+

Réagir

L’entraîneur tête de liste s'annonce encore incontournable cet hiver où, déjà, il possède les meilleurs 3 ans mâles que l'on ait vu en piste avec Eridan et Ecu Pierji. Il vient d'ailleurs d'accueillir dans ses boxes un nouveau fils de Ready Cash, Victor Gio, un 3 ans italien très estimé, dit-on.



Avec Valko Jenilat et Billie de Montfort, il possède deux cartouches supplémentaires à Bold Eagle pour disputer le Prix d'Amérique, et justement, Claude Piersanti qui l'a rencontré longuement, m'a affirmé que le crack est en super forme actuellement. Il fait sa rentrée le dimanche 19 novembre dans le Prix de Bretagne.



Et pour compléter le tout, Sébastien Guarato a décidé, contrairement à ses habitudes, de driver un peu cet hiver à Vincennes, surtout un ou deux 2 ans qu'il tient en haute estime. Et le fait est que cette année il s'est produit une vingtaine de fois en courses pour 10 victoires et six places. Un pourcentage digne des plus grands. C'est vraiment un pro étonnant.