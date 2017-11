Prix d'Amérique 2018 : les places seront chères

+

Cette 97ème édition, qui aura lieu le dimanche 28 janvier prochain, s'annonce vraiment excitante et c'est vrai que pour beaucoup tout va se jouer dans les préparatoires, avec déjà dans 10 jours dans le Prix de Bretagne.



En effet il n'y aura que 18 places possibles. Or chacune des quatre "B" va permettre, une nouveauté depuis l'an passé, de donner une priorité à ceux classés dans les trois premiers de chaque épreuve. Il reste donc en valeur absolue six places moins deux puisque les lauréats du Critérium Continental et du Ténor de Beaune sont eux aussi qualifiés d'office. Après, ce sont les gains qui jouent et les chevaux étrangers en ont, comme Nuncio, Twister Bi et autre Propulsion.



Pour nos Français, à l'exception de Bold Eagle et peut-être de Belina Josselyn, il faut donc impérativement réussir l'examen des "B", et cela explique les présences dans le Prix de Bretagne de Valko Jenilat, Akim du Cap Vert ou Uza Josselyn, notamment, contre Bold et Belina. Ce sera de suite une course sans concession, comme toutes les autres à venir. Mais tant mieux car cela veut dire qu'il y aura à chaque fois des partants en nombre et de qualité, ce qui est la force du trot.