Magnifique Against Rules

Against Rules est une chic jument, que son entraîneur Stéphane Wattel et son jockey Théo Bachelot ont toujours respectée et appréciée, et qui ne cesse de les rendre, comme moi-même, très heureux.



C'était, entre autre, ma dernière minute cet été avant le Handicap de la Manche, qu'elle a remporté à Deauville à 30/1. Ensuite, elle a pris une belle 3ème place, dominée de peu dans un bon lot, avant, ce vendredi 10 novembre, de renouer avec le succès (en dominant notamment un 4ème du Prix du Cadran) à Saint-Cloud dans le Prix Denisy.



Elle a, à 5 ans, un cœur gros comme un Arc de Triomphe, et pour peu que les terrains soient lourds elle est vraiment capable de se surpasser. Son compte en banque est là pour le prouver avec 230.000 euros de gains. Laurent Haegel, qui en est le propriétaire, n'a pas à se plaindre puisque c'est le seul galopeur qu'il a chez Stéphane Wattel.



Ce dernier engrange cette année les résultats de sa régularité avec des chevaux à la base très moyens mais qui ont attiré l'œil de gros propriétaires maintenant : Gérard Augustin-Normand, Édouard de Rothschild, l'écurie La Perelle et Jean-Louis Bouchard, propriétaire de Sacred Life, qui n'a pu remporter son 1er groupe récemment pour cause de réunion annulée à Saint-Cloud.



Je suis d'autant plus content pour Stéphane Wattel qu'il reste très accessible avec la presse, quels que soient ses résultats en courses. Je ne lui demande donc qu'une chose : qu'il continue de nous régaler avec Against Rules le plus longtemps possible.