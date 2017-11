Trot à Vincennes : "Venez, vivez, vibrez"

+

C'est le slogan du nouveau meeting d'hiver, qui prend définitivement son envol dimanche 19 novembre avec le Prix de Bretagne, la première des quatre "B" préparatoires au Prix d'Amérique, et la première des épreuves EpiqE Series du trot cette année.



On le sait, ce meeting est très important pour les finances de la spécialité puisqu'il représente 40% des ressources annuelles. Et malgré un budget moindre, l'équipe de communication de Vincennes, dirigée par Isabelle Coltier-Spira, a trouvé des idées originales pour attirer le plus de monde sur l'hippodrome et aux guichets.

Les joueurs franciliens sollicités

C'est la cible de l'hiver car ils sont les moins éloignés du champ de courses. Pour les faire venir, en famille surtout, des personnalités seront présentes tout au long des dimanches, comme Jean-Marc Généreux dès le 19 novembre ou encore Laurent Maistret ; tous deux sont acteurs de l'émission "Danse avec les Stars" bien sûr. Sont annoncés encore l'ours Paddington et plusieurs Miss France le jour du Prix de France.



Par ailleurs, des points d'affichage animés, style Jean-Claude Decaux, vont être installés tout l'hiver dans une quinzaine de centres commerciaux autour de Paris, comme celui de Créteil Soleil. Ils donneront des infos en temps réel sur tout ce qui se passe à Vincennes. C'est une première, comme le même affichage dans les gares et aussi dans le RER A.



En ce qui concerne les médias, RTL sera associé plus encore cette année à l’événement puisque le Trot a choisi d'être présent dans notre émission du samedi soir, "On refait les courses", et le site internet qui marche bien va encore être amélioré.

Pour les turfistes

Une nouvelle carte à points va leur être proposée à partir de dimanche 19 novembre, la Hip Hip. Elle permettra de gagner des lots, des entrées et, nouveauté, de remettre en compagnie des officiels des prix d'épreuves aux plus assidus.

Le Prix d'Amérique

Pas de sponsor officiel cette année car le Trot souhaite un engagement de 3 ans et que les conditions n'étaient pas remplies. En revanche, le quotidien 20 minutes, qui cartonne sur le web, sera très présent. Une nouveauté également. Il y aura pour ceux qui auront été tirés au sort la possibilité de disputer une course le matin du Prix d'Amérique en road car, ce qui est bien. Et puis la présentation des acteurs de la course sera plus dynamique, sur le style scandinave, avec des chevaux au pas de course défilant devant les tribunes.

Un musée du trot visible dans le grand hall

Je l'ai parcouru avec une grosse pointe de nostalgie puisqu'on y trouve exposé à coté des courses d'Ourasi de vieux tickets de paris semblables à ceux du Gentleman d'Epsom. La visite est gratuite, bien sûr.



Avec toutes ces nouveautés, la communication du Trot espère un meilleur résultat que l'an passé, et même si tous les paramètres ne dépendent pas que d'elle - le temps, la situation économique -, je trouve que ce qui est proposé est vraiment alléchant, nonobstant bien sûr les acteurs sur la piste.