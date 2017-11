Jos Verbeeck : 2 ans déjà

+

Le temps passe vite puisque la dernière course du "diable belge" à Vincennes s'est disputée le 12 novembre 2015. Depuis, il y a eu cette affaire d'impôts, où il conteste une condamnation française à les payer arguant de sa nationalité. Le ministère de l'Intérieur ayant décidé que dans ces conditions il ne peut plus travailler chez nous, faute de les avoir payés, le crack driver met son talent au profit de petites courses aux Pays-Bas, en Belgique ou en Allemagne, ce qui est bien triste.



D'après mes sources, il sera néanmoins à Vincennes dimanche 19 novembre pour supporter, dans le Prix de Bretagne, Bird Parker, le champion de Philippe Allaire avec lequel il vient de gagner les trois courses du Tour européen des Trotteurs qu'il a disputées en Suisse, en Allemagne et en Belgique. Et à ce sujet se pose, pour la direction du Trot, qui ne fait que suivre les directives ministérielles, un problème délicat : doit-elle remettre son prix au driver dans sa situation actuelle en France ? Pour l'instant, rien n'est décidé.