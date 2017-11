Longines Masters de Paris : grand spectacle équestre à la fin du mois

+

C'est vraiment un événement magnifique qui s'annonce au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte du 25 novembre au 3 décembre prochain. En parallèle au 46ème Salon du Cheval, qui a lieu du 30 novembre au 3 décembre au même endroit, la 3ème saison des Longines Masters de Paris va réunir en compétitions les meilleurs cavaliers du moment, à savoir les champions olympiques et du monde, et quelques célébrités comme bien sûr Guillaume Canet.



C'est la société EEM, dirigée par Christophe Ameeuw, qui les organise dans le hall 5B, et ces challenges se poursuivront ensuite à Hong Kong et, pour la première fois, à New York en avril prochain.



Le but est de montrer à tous l'excellence des disciplines équestres, hors courses, et à ce titre la nouveauté que constitue la Riders Masters Cup est intéressante. Il s'agit d'une compétition par équipes entre l'Europe et les États-Unis qui va avoir lieu alternativement sur les deux continents. C'est Paris qui débute, avec l'espoir que les milliers de spectateurs attendus se prennent au jeu et soutiennent, comme dans le foot ou le golf, leurs représentants.



"Cela nous fait aller plus vite et plus loin", a d'ailleurs déclaré mardi 14 novembre Philippe Rozier, l'une des vedettes présentes lors de la présentation de cette compétition qui aura lieu, elle, le samedi 2 décembre prochain en soirée.