Le PMU lance un nouveau jeu pour les turfistes

Il va commencer le 30 novembre prochain, un jeudi, et se nomme le Super 4. Il va s'agir de trouver les 4 premiers dans l'ordre d'une course qui comprend entre 5 et 9 partants. Il y en a 3.000 en année pleine selon Samuel Loiseau, le responsable du marketing du PMU, qui dit attendre un chiffre d'affaires de 60 millions pour commencer avec ce jeu, dont la mise de base sera de un euro mais sur lequel on pourra jouer en fléxi 50 ou en combiné, champ réduit, ou en spot. Le gain moyen attendu, d'après les expérimentations effectuées, est d'environ 350 euros, et ce nouveau pari s'inscrit dans la masse des Trio et Trio Ordre.

L'objectif

C'est de renforcer l'attractivité de ces épreuves qui, évidement, faute de partants, sont délaissées. Pour gagner, il faudra donc trouver l'ordre exact. Il n'y aura qu'un rapport et on peut remarquer que les paris se feront surtout sur des courses de plat, puisqu'en général il y a plus de partants au trot.



Le jour de sa mise en route, les courses auront lieu à Vincennes, Auteuil et Lyon-La Soie. S'il y a des non partants, il y aura des rapports spéciaux, sauf au cas où il y a 3 ou 4 non partants. Le pari sera alors remboursé. À noter qu'il n'y aura pas de tickets spéciaux pour ce Super 4. La mention sera inscrite sur les bulletins existants et il y aura autant de Super 4 que de courses à moins de 9 partants dans la journée.

Pour le reste

Le PMU, comme on l'a déjà signalé, va terminer l'année en positif. La hausse des enjeux est actuellement de 2,7% et, c'est promis, il y aura du nouveau l'an prochain, non plus seulement pour les turfistes mais pour tous les joueurs, peut-être concernant le quinté. Je n'ai pu avoir, dans l'état, d'autres précisions.