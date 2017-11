Ce sera une course sans concessions

+

Rendez-vous donc vers 16h05 dimanche pour ce Prix de Bretagne, le quinté, qui a donc réuni 15 partants tous au même poteau des 2700 mètres. À l'exception de quelques étrangers et de deux tiers des tricolores : Anna Mix et Carat Williams notamment, les meilleurs trotteurs français sont dans la course à la qualification puisque les trois premiers, dimanche seront assurés, sauf blessure, de participer à la Belle fin janvier.





Bold Eagle étant le favori incontestable, deux places sont à prendre et ils sont nombreux à les vouloir : Belina Josselyn , Valko Jénilat et Bird Parker pour les meilleures chances, Uza Josselyn, Day Of Night In, Akim du Cap Vert ou encore Voltigeur de Myrt pour les secondes.



Nul doute que tous ses champions sont prêts, même Belina qui courra ferrée jusqu'à l'Amérique, et les drivers devront se méfier du nouveau règlement qui, en cas de deux faux départs, entraîne le retrait de la course. Ils n'auront plus ensuite que trois occasions pour se qualifier ainsi mais dans les deux prochaines il y aura encore Bold sur leur chemin plus des étrangers. C'est pourquoi ce quinté risque d'étonner. Attention danger...