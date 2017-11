Franck Nivard laisse sa place sur Bold Eagle

+

Réagir

C'est un coup de tonnerre ! Le crack driver a chuté vendredi soir à Vincennes lors d'un heat avant la première course et il se plaint depuis du dos. Il a passé des examens ce samedi 18 novembre et la douleur est tellement forte qu'il a décidé vers 16 heures de ne pas driver le crack. Une décision juste car s'il s'était produit malgré la douleur et que Bold ait eu un problème, on le lui aurait reproché.



Franck Nivard va donc se soigner et l'entourage du crack cherche un autre driver parmi ceux qui ne sont pas engagés dans le Prix de Bretagne. Jusqu'à présent seul Eric Raffin a drivé Bold mais il est engagé dans la course. Au moment d'écrire ces lignes, trois noms paraissaient les plus probables : Bjorn Goop, Pierre Vercruysse et Gaby Gélormini tous présents à Vincennes dimanche.



Je penche pour le premier qui a déjà drivé pour Pierre Pilarski. Mais il est certain que ce changement de drive pour un tel trotteur peut inquiéter les plus chauds de ses partisans. Il demeure en tout cas mon favori (voir prono et vidéos).