Bold forfait suppléé par deux Guarato

Ce fut la malchance pour le crack qui n'a pas pris le départ du quinté Prix de Bretagne dont il était le grand favori. Samedi, on l'a su après bien sûr, le trotteur s'est fait mal à un jarret et avant la course lors du heat Bjorn Goop l'a trouvé mou. Ni une, ni deux, Sébastien Guarato l'a déclaré non partant.



Il va être soigné et sera évidemment présent le 10 décembre prochain pour le prix de Bourbonnais avec Franck Nivard qui lui va devoir se reposer jusqu'au 27 novembre inclus en raison de ses douleurs au dos.



La course fut ensuite une formalité pour Valko Jénilat qui a devancé l'extraordinaire Billie de Montfort bien drivée par David Thomain et Charly du Noyer qui a devancé Bird Parker. Ces 3 premiers sont qualifiés d'office alors que Belina Josselyn et Uza Josselyn m'ont déçu . À elles de remettre vite les pendule à l'heure car bientôt les étrangers vont venir en force !