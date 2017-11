Prix d'Amérique 2018 : la porte s'entrouvre pour Anna Mix

+

Les commissaires du Trot ont accepté mercredi 22 novembre la demande de Franck Leblanc de faire un nouvel essai en départ volté à Vincennes. On le sait, la jument, qui est très bonne derrière l'autostart, n'y arrive pas dans ce cas de figure qui est le plus courant au trot et surtout dans les grandes épreuves, et ce malgré les efforts de son entraîneur, qui est à chaque fois présent lors de l'emballage.



C'est dommage car, l'une d'entre vous parmi les plus fidèles le sait bien, la jument a le potentiel pour faire l'arrivée du Prix d'Amérique. Elle va donc passer très bientôt un test avec 10 trotteurs à ses cotés. S'il est concluant, ce que j'espère, elle pourra s'aligner lors des prochaines "B" pour gagner son billet pour la course du 28 janvier prochain. C'est une décision très sport des commissaires, qu'il convient de saluer.