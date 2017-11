Galop : statut quo dans le conflit jockeys/propriétaires

+

Il y a eu mercredi 22 novembre une réunion de conciliation au ministère de l'Agriculture qui n'a rien donné pour l'immédiat. Il a en effet été décidé de créer une mission pour trouver une solution d'ici six mois au statut des cavaliers. Les jockeys veulent une fiche de paie pour chaque monte alors que les propriétaires refusent ce cas de figure.



Malgré le désir des dirigeants du Galop d'arriver à une solution, c'est le statu quo et les jockeys ont décidé de maintenir leur mot d'ordre, qui prendra effet dès dimanche 26 novembre jusqu'àu jeudi suivant. Ils menacent de retarder d'un quart d'heure les réunions le premier jour, puis d'une demi-heure le lendemain et ainsi de suite.



Un nouveau conflit, donc, moins grave a priori que les précédents mais tout aussi mauvais pour l'image des courses...