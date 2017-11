La fête du cheval à Paris-Nord Villepinte

+

C'est ce samedi 25 novembre que revient le Salon du cheval de Paris au Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte. Il va se tenir jusqu'au dimanche 3 décembre, avec comme toujours des animations, des compétitions, des spectacles et de la bonne humeur.



Il y en a pour tous les âges, avec des "pony games" pour les plus jeunes ainsi qu'un village des enfants, et pour les plus mordus, la coupe du monde de voltige, de l'équitation western, des trophées de l'innovation, le championnat du monde de cheval arabe et l'incontournable nuit du cheval samedi 25 et dimanche 26 novembre, un show artistique avec notamment Lorenzo, un cavalier exceptionnel.



À la fin de ce salon, une nouveauté, auront lieu les Longines Masters de Paris, du jeudi 30 novembre au dimanche 3 décembre. C'est un concept sur trois villes, Paris, Hong Kong et New York, qui se veut ludique et très sportif. Ces Masters ont lieu dans le Hall 5 B du bâtiment et de belles compétitions équestres sont prévues avec les meilleurs cavaliers au monde, et aussi quelques passionnés comme Guillaume Canet ou encore un cavalier mal voyant vraiment très doué qui vont disputer de belles épreuves de saut d'obstacles.



À l'occasion de ces Masters, un village animé est également installé pour organiser le soir des concerts pour tous les publics. Bref, de la compétition, du spectacle, des animations, des exhibitions : tout pour passer un bon moment entre spécialistes mais aussi néophytes.