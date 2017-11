Device et Milord Thomas pour la gloire de Magalen Bryant

+

Ces deux vedettes de l'obstacle sont, à des degrés différents, les deux malheureuses de l'année. Device a tout de même déjà remporté quatre courses et pris des 2e et 3e places, ce qui est bien, mais il a manqué de gagner le groupe 1 qu'il mérite puisqu'il a été battu du minimum dans le Grand Prix d'Automne par Alex de Larredya.



Ce dimanche 26 novembre, le champion de Guillaume Macaire - qui à 5 ans a tout de même engrangé près de 400.000 euros - peut espérer remporter un 5e succès et son 12e groupe dans le prix Olry-Roederer. Ils ne sont que six dans ce groupe à vouloir le battre, notamment Galop Marin et Curly Basc .Mais son groupe 1, ce sera pour l'an prochain.



Milord Thomas, lui, a eu le mérite de bien revenir après une grave blessure au printemps qui l'a empêché de disputer le Grand Steeple. Remis sur pied par Dominique Bressou, il a terminé 3e en haies, puis second du Prix La Haye Jousselin derrière Bipolaire. Le prix Georges Courtois dont il est le favori peut lui permettre de terminer l'année sur un succès en attendant lui aussi 2018. Point commun entre ces 2 champions, outre leur classe : ils appartiennent tous les deux à l'Américaine Magalene Bryant qui, à plus de 80 ans, va encore passer une belle journée dominicale à Auteuil.