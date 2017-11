108.000 spectateurs pour la Japan Cup

+

Réagir

Le Japon est de loin le pays où les courses attirent le plus de monde et de joueurs alors que c'est en Europe que la tradition est la plus forte. De quoi donner aux responsables des idées pour reconquérir une clientèle qui les désertent ! Car au Japon, il y a encore plus de technologie et autant de sorties que partout ailleurs.



J'ai noté, avant cette épreuve, qu'il y a eu énormément de publicité dans la ville pour l’événement, qu'on ne court que les week-ends dans ce pays et que les réunions ne sont pas banalisées. Enfin, que les jockeys sont bien connus de tout le pays, comme l'a montré une récente enquête plaçant Christophe Lemaire parmi les 15 sportifs préférés du Japon !



Donc du boulot pour en faire de même avec Soumillon et un peu moins pour Bazire et Nivard. Le trot lui bénéficie également de l'aura de ses chevaux Bold Eagle en tête évidemment, si je m'en réfère à une enquête personnelle dans la rédaction de RTL.



Sur la piste, Lemaire justement a terminé bon second de la course dimanche matin derrière un jockey australien et devant Yutaka Take qui montait le favori. Christian Demuro a lui terminé 7e.