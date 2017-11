11 course de Super 4 jeudi 30 novembre

1

Commentaires

C'est le nouveau jeu du PMU annoncé la semaine dernière, qui va donc débuter jeudi prochain. Il s'agit de trouver, dans des courses de 5 à 9 partants, les 4 premiers dans le bon ordre d'arrivée avec une mise de base de 1 euro que l'on peut décliner en flexi ou dans toutes sortes de combinaisons. Il n'y a pas de tickets dédiés mais une case pour ce jeu pour lequel le gain moyen attendu est d'environ 350 euros.



Donc, ce jeudi 30 novembre, 11 épreuves sont concernées sur 4 hippodromes : Auteuil, Vincennes, Lyon-La Soie et une course au Chili. On verra si le parieur mord, puisque c'est plutôt un jeu de turfiste. La réponse samedi 2 décembre dans "On refait les courses" sur RTL avec nos premiers commentaires.