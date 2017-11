Décès la marquise de Moratalla, une des dernières propriétaires hbistoriques

+

La marquise de Moratalla, décédée mercredi à Bayonne à l'âge de 87 ans, était l'une des rares propriétaires à avoir fait courir dans les trois disciplines, comme Daniel Wildenstein ou encore maintenant Gérard Augustin-Normand. Et comme eux, elle a connu une réussite exceptionnelle au galop, en obstacles et au trot, où elle possède encore deux "B".



C'était une passionnée et elle a longtemps, outre son élevage, participé activement aux ventes de Deauville, où je la voyais entourée d'Alain de Royer-Dupré, son entraîneur préféré je crois, et de Gilles Forien, qui s'occupait de son écurie dont on peut se demander ce qu'il va lui arriver.



Il y a quelques années, malade, elle avait déjà vendu de nombreux bons éléments, notamment à Olivier Thomas au trot qui, avec Philippe Allaire, a récupéré deux champions. Sa succession fait l'objet de procès entre son fils naturel et son fils adoptif, et j'ai peur que sa casaque rouge et verte disparaisse dans les mois à venir. C'est bien triste.