Récompenses et exhibitions ce week-end à Vincennes

Cela commence ce vendredi 1er décembre en soirée. Les lauréats du Tour européen des trotteurs vont être récompensés après plusieurs étapes aux Baléares, en Suisse, en Allemagne et en Belgique. C'est Bird Parker, le crack de Philippe Allaire, qui l'a emporté devant le brave Swedishman (11 ans) et la valeureuse Anna Mix.



Bird Parker a gagné trois courses avec Jos Verbeeck qui, du fait de ses problèmes avec le fisc français, ne sera pas présent. Par solidarité, Philippe Allaire non plus et c'est sa sœur Elisabeth qui recevra les chèques qui, toutefois, seront bien envoyés au driver belge par la suite.



Samedi 2 décembre, ce sont 14 pilotes étrangers qui seront en piste dans la 7ème course de Vincennes, avec également David Thomain pour la France. Ils représentent quelques uns des 29 pays qui font courir au trot dans le monde et qui élèvent chez eux des trotteurs issus de l'élevage français. Parmi eux, des pointures comme l'américain Brian Sears, qui avoisine les 10.000 succès à seulement 49 ans.



Les délégations étrangères attendues seront choyées car c'est une source de débouchés et d'exportation pour les éleveurs français qui produisent beaucoup. 1.000 épreuves au trot se sont ainsi disputées cette année à l'étranger.