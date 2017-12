Plusieurs challenges en jeu dans la finale du Grand national du trot

+

C'est une décision très sportive qu'ont pris les dirigeants du trot en doublant les points de la clôture de ce tour de France des Trotteurs. Elle arrive d'autant mieux que les 13 étapes ont été remportées cette année pour la 1ère fois par des chevaux différents. Donc il y a pour les entourages encore du suspense et pour les joueurs la certitude d'avoir une vraie course ou tout le monde va jouer son va-tout.





Pour les trotteurs donc, Tiger Danover est en tête. Mais il peut être coiffé au poteau par Violine Mourotaise et dans une moindre mesure par Ursa Major si l'un ou l'autre l'emporte. Violine est donc déferrée des quatre pieds pour l'occasion mais vu l'opposition au 1er poteau, cela semble difficile et c'est tant mieux pour Tiger, qui à 10 ans, a été de tous les combats.



Pour les drivers, la lutte est vive entre Éric Raffin et David Thomain en tête, talonnés par Anthony Barrier et Franck Nivard. Les quatre peuvent remporter le challenge et c'est Franck Nivard qui me parait le mieux placé à condition que Baxter du Klau fasse sa course et que Bel Avis ou Cantin de l'Éclair soient battus. Rien n'est fait donc, faites vos jeux comme on dit.