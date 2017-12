JMB RAYONNE SUR LE GNT

+

C'est une leçon de drive qu'a encore donné le maestro dans la finale ce dimanche 3 décembre avec, certes, un favori mais qu'il a su préserver des embûches d'un peloton ou quelques drivers avaient le couteau entre les dents.



L'expérience et la confiance en son champion ont fait la différence et voyant les remous, JMB a pris le large et vécu nettement sur son avance dans la ligne d'arrivée conservant son titre acquis l'an passé avec Aubrion du Gers.



Derrière lui, les attentistes ont pris les accessits, notamment Vulcania de Godrel l'une des deux dernières minutes et Violine Mourotaise qui a bien failli chiper la victoire finale à Tiger Danover, 5e de la course.



Les deux grands malheureux de la course ont été mon autre dernière minute, Brune des forges, qui n'a jamais pu contourner Best Buissonay sur ses fins, et Baxter du Klau qui, lui, a été gêné dans sa progression par Cantin de l'Éclair sur ses fins. Il faudra reprendre ces deux chevaux la prochaine fois...



Pour les classements, David Thomain, à qui tout réussi, remporte finalement celui des drivers devant Éric Raffin. Stéphane Provoost fait coup double avec celui de meilleur entraîneur et le meilleur trotteur pour Tiger qui, à 10 ans, mérite cette consécration !