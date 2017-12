Les Bigeon volent

+

Réagir

C'est incroyable. Tous les ans, Christian Bigeon, que j'apprécie, arrive sur le meeting d'hiver avec des trotteurs en retard de gains et en super forme, et tous les ans il termine dans les 4/5 premiers des entraîneurs et des propriétaires. Il a une grosse écurie en Mayenne et c'est vrai qu'il court peu en automne pour, justement, préparer son hiver, où ce sont surtout des chevaux de prix de série qui s'illustrent.



Depuis la mi-novembre, il en est à 12 gagnants en comptant les deux succès de ce lundi 4 décembre à Vincennes, dont un avec un poulain de qualité, Dexter Chatho, qui ne cesse de progresser. Seules lui manquent des classiques, et il sera absent malheureusement pour lui au plus haut niveau cette année, mais au cumul cette cuvée devrait tout de même être rentable pour son écurie et pour les turfistes qui connaissent maintenant sa méthode.



Ses deux partants victorieux du jour l'ont été à 2/1, car en ces temps difficiles il est avec Jean-Michel Bazire et Sébastien Guarato une valeur sûre dans les épreuves qu'il dispute.