Critérium des 3 ans, Prix de Bourbonnais : deux quintés de trot à savourer

Deux épreuves classiques ce week-end avec samedi 9 décembre le Critérium des 3 ans et le lendemain le Prix de Bourbonnais. Les deux courses ont fait le plein et la seconde, qui verra le retour en piste de Bold Eagle, sera pourvue d'une tirelire de 10 millions d'euros car c'est une course EpiqE Series.



Sébastien Guarato et Franck Nivard seront à suivre. Le premier sera co-favori du Critérium avec deux chances de l'emporter, Ecu Pierji et Eridan. Le second sera le favori avec une Leblanc, Erminig d'Oliverie.



Dans le Bourbonnais, ils seront associés avec Bold Eagle mais Sébastien Guarato pourra aussi compter sur Carat Williams et Valko Jenilat pour, comme dans le Prix de Bretagne, s'emparer de deux places dans les trois premiers, mais la course sera plus difficile avec des étrangers aux dents longues cette fois.