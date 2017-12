Critérium des 3 ans : un quinté facile ?

+

C'est apparemment ce qui peut se passer ce samedi 9 décembre à Vincennes dans le Critérium des 3 ans. Ils sont 15 au départ, les meilleurs de la promotion, tous au même poteau et c'est une génération où les plus forts ont répondu présent à chaque fois. Rien d'étonnant, donc, à ce que Erminig d'Oliverie, Ecu Pierji, Eridan, Easy des Racques et Express Jet soient les chevaux les plus donnés en premier par tous mes confrères et par moi-même.



Parfois l'ordre diffère, mais aucun outsider ne s'interfère entre eux. Du coup, le quinté s'annonce facile... sauf que l'historique de la course nous apprend qu'il y a souvent eu un trouble-fête au milieu des favoris. Reste que les drivers sont en forme : Nivard, Thomain, Mottier, Monclin et Vercruysse, et que derrière eux seuls, mais ce n'est pas rien, Raffin, Abrivard et Bazire peuvent choper une petite place.



A priori, donc, une course pour ne pas perdre afin de s'investir plus dimanche dans un Grand Prix du Bourbonnais beaucoup plus ouvert celui-là malgré la présence de Bold Eagle. Réponse vers 15h20 sur RTL.