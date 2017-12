Le vrai départ de Bold Eagle...

+

Il sera bien cette fois en piste après son forfait du Prix de Bretagne il y a 3 semaines. L'abcès dont il souffrait est guéri et, selon son entourage, le champion est revenu en pleine forme. Bold va donc disputer son premier objectif de l'hiver avant à la fin du mois le Prix de Bourgogne, puis l'Amérique, le Prix de France et sans doute le Prix de Paris pour remporter une seconde Triple Couronne d'affilée à moins que Sébastien Guarato ne se décide à disputer le Critérium de vitesse de la Côte d'Azur.



Pour ce dimanche Bold a deux objectifs : rassurer tous ses supporters et rejoindre au palmarès son père Ready Cash. Il n'a en effet plus couru en compétition depuis 3 mois et sa courte défaite face à Aubrion du Gers. Mais selon ses proches il était déjà bien près en novembre et cette interruption qui n'est pas grave a le mérite de lui avoir redonner de la fraîcheur. Cela dit l'opposition est de taille avec des concurrents qui veulent terminer dans les trois premiers et Bold va effectuer une vraie course avec Franck Nivard qu'il va retrouver. Ses adversaires et ses supporters sauront donc vers 16h15 quel adversaire ils devront battre.



Pour la forme une victoire du crack lui permettrait de rejoindre son père au palmarès de ce prix du Bourbonnais puisque seul Ready Cash a remporté deux fois de suite l'épreuve ces dix dernières années et Bold est le tenant du titre. Il lui restera ensuite à gagner une troisième fois pour égaler un certain Ourasi...