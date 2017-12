Bird Parker domine Bold Eagle dans une course où les notes sont nombreuses

+

C'était l'une de mes deux dernières minutes et j'avais bien vu qu'il n'avait pas eu un bon parcours lors du Prix de Bretagne. Cette fois-ci Bird, est bien parti et après des relais, a marqué le crack pour le dominer au sprint à 150 mètres du poteau. Bird était en pleine forme et cela a sans doute fait la différence avec Bold qui n'avait plus couru depuis un mois.



Le crack a eu un bon parcours et sa rentrée est bien sûr bonne même si on espérait la gagne dans son camp. Il sera sans doute plus affûté dans le Prix de Bourgogne dans trois semaines et je ne lui jette pas la pierre. Derrière lui mon regret Ringo Star a bénéficié d'un bon parcours à la corde pour conserver de peu la troisième place sur Propulsion, la belle note de la course. Le champion suédois n'a trouvé que tardivement l'ouverture et lorsqu'il s'est allongé on n'a vu que lui et Belina Josselyn, 6e et en belle progression sur sa rentrée.

Les autres notes

Les bonnes... Briac Darc m'a plu en finissant très bien son parcours et Valko Jenilat fautif aurait peut être lui aussi fait l'arrivée. À suivre dans le Belgique donc Briac Darc. Lionel n'a ni bien ni mal couru. À voir.



Les mauvaises... Très mauvais parcours pour Voltigeur de Myrt qui a fini en perdition. Carat Williams après avoir mené a cédé. Je ne sais qu'en penser ! C'est fini pour Uza Josselyn à ce niveau à Vincennes, et mal parti également pour Akim du Cap Vert puisque d'autres étrangers sont annoncés lors des prochaines courses notamment Twister Bi. Mais la bonne note est vraiment pour Propulsion...