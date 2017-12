Le Trot se serre la ceinture et prévoit 18 millions d'euros d'économie l'an prochain

+

Ses dirigeants ont en effet tenu un important Comité mercredi ou a été dévoilé la prochaine saison. La spécialité envisage une perte de 29 millions l'an prochain, et l'État lui ayant demandé des efforts pour l'accompagner dans son action, le budget présenté prévoit de revenir à 11 millions de déficit l'an prochain avant un retour à l'équilibre en 2019.



Pour cela tous les leviers possibles ont été activés sauf la réduction des allocations qui n’interviendra, a affirmé Dominique de Bellaigue, qu'en dernier ressort. Un état de la situation sera fait en mai prochain pour cela.



Les économies vont donc toucher tous les secteurs, le siège, les hippodromes, le centre d'entrainement de Grosbois et les Sociétés Régionales qui pourront toutefois bénéficier d'un retour d'épreuves étrangères peu performantes. Certaines courses, en contre partie de leur annulation, qui étaient Pmh deviendront en effet prémium.



Dans le même temps, les dirigeants du trot bénéficieront de 5 millions d'euros supplémentaires du Pmu, ils le lui ont demandé, et ils espèrent qu'en fin d'année l'optimisation des enjeux qu'a réalisée une société privée leur permettra de mieux coller à l'attente des parieurs en leur proposant le meilleur au meilleur moment.



L'ambiance est donc à la rigueur mais avec un espoir pour 2019 et le souhait qu'en contre partie de ces efforts l'État fasse un geste fiscal. Mais là c'est une autre histoire ! Toujours est-il que ce plan d'économies a été adopté par les dirigeants tous conscients d'une situation à améliorer alors que les enjeux se redressent quelque peu puisqu'on en est à 2% de plus début décembre par rapport à l'an passé .