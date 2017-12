Soumillon, Lemaire, Hebert, Uza Josselyn... Retour sur ces derniers jours

2

Christophe Soumillon en veut plus

Il a donc réussi son challenge en reprenant son record de victoires. Il en est à 305 et a décidé d'honorer ses montes jusqu'à la fin de l'année pour approcher, peut-être, les 310. Son nouvel objectif, à 36 ans, est de rattraper Yves Saint-Martin au nombre de Cravaches d'Or. Il en est à neuf cette année et il faut arriver à 15 pour égaler et 16 pour battre le record. Cela veut dire encore sept ans au plus haut niveau.

Christophe Lemaire future Cravache d'Or au Japon

Et c'est un vrai exploit, deux ans après son transfuge. Avant les trois dernières réunions du week-end, notamment, il possède 15 succès d'avance sur son premier poursuivant. Autant dire que c'est fait, et à mon avis il a gagné plus d'argent là bas que Soumillon.

L'émotion de Vincent Hebert

Lui n'a remporté qu'un quinté au trot avec son bon Alamo du Goutier, mais il était ému aux larmes sur Équidia. C'est son seul fer de lance, lui qui n'a que peu de chevaux à entraîner. On lui souhaite le meilleur avec son petit phénomène qui est en pleine forme.

Un compromis pour les femmes jockeys

Leur décharge de 2 kg en plat a créé la polémique, quelques entraîneurs estimant que c'est trop et que cela fausse les qualités des chevaux. Il a été décidé pour l'an prochain de ramener cette déchargé à 1,5 kg en plat et de la conserver à 2 en obstacle.

Uza Josselyn à la surprise

J'avais interrogé Alexandre Abrivard sur les chances de sa jument avant le Bourbonnais. Il était dubitatif sur son aptitude à gagner dorénavant à Vincennes. Et bien elle l'a fait, à 11/1, dans le Prix Jean Dumouch dimanche 17 décembre à Vincennes, et rencontré hier dans les vestiaires le jeune driver n'en revenait pas. Il était vraiment surpris par la performance de sa jument. Lequel Alexandre est bien parti pour remporter l'Étrier d'Or de meilleur jockey monté de l'année. Il ne cesse de progresser en effet dans les deux disciplines.



À suivre.