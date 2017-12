Pas le droit à l'erreur

1

Commentaires

C'est donc une superbe réunion de gala à Vincennes ce dimanche avec en vedette deux épreuves qualificatives pour le Prix d'Amérique. En effet, les deux vainqueurs du Critérium Continental et du Ténor de Baune seront automatiquement qualifiés pour la belle.



La première épreuve qui réunit 17 partants derrière l'autostart est ouverte avec des 4 ans où la hiérarchie n'est pas trop établie, même si Django Riff en est le virtuel leader. Il devra le confirmer dans une course ouverte sur une courte distance où il y a aura sans doute des surprises.



La seconde est de loin la plus excitante et à elle seule elle mérite de se rendre sur l'hippodrome car deux vedettes suédoises y font leur retour à Paris. Il s'agit de Readly Express et de Twister Bi. Le premier qui en 22 tentatives a remporté 19 victoires et pris trois secondes places.



Autant dire une rente ! Il découvre le parcours de la grande piste mais il est associé à Bjorn Goop qui le connait et surtout, il a déjà devancé de peu, il est vrai, son rival en août dernier.



Le second a terminé fort, 3ème du Prix d'été derrière Aubrion du Gers et Bold Eagle en étant un peu malheureux.



Il est, contrairement à son collègue, déjà qualifié aux gains pour l'Amérique mais comme le dit Alexandre Abrivard : si on peut éliminer un rival, on ne va pas se gêner. Carat Williams, doué, peut arbitrer les débats mais le match promet tout de même entre ces deux Nordiques qui rêvent d'un sacre fin janvier à Paris.