Démonstration de Readly Express dans le Ténor de Baune

J'avoue, je suis époustouflé, et on n'a pas fini de parler de ce phénomène suédois qui peut faire peur à Bold Eagle dans le Prix d'Amérique. Titulaire de 19 victoires et de 3 secondes places en 22 sorties, il découvrait la grande piste de Vincennes ce dimanche mais cela ne lui fait ni chaud ni froid.



Installé en tête sans effort apparent, il a déroulé tranquille le parcours et Bjorn Goop n'a eu qu'à allonger les mains pour qu'il l'emporte avec trois longueurs d'avance sur des concurrents confirmés à Paris. C'est la grande classe et il est apparu maniable voire froid selon son driver, mais alors quel moteur.



La lutte promet avec le crack de Nivard puisque Readly Espress, autre fils évidemment de Ready Cash, est qualifié pour la belle avec la brave Treasure Kronos, bonne seconde à distance, et Charly du Noyer qui l'était déjà mais qui en prenant la 3ème place a joué un mauvais tour à l'entourage de Carat Williams, 4ème. Mon favori, Twister Bi, après un parcours à l'extérieur, a terminé 5ème sans faire illusion. Bon il devra mieux faire pour lutter pour la victoire dans un mois.





Ce fut un quinté de favoris (indiqué en cinq chevaux désordre) ou on le rappelle Wild Honey était non partante. Le temps du gagnant 1'12" 9 ce qui est remarquable vu sa facilité.

L'autre course qualificative, le Critérium Continental est revenue à Matthieu Abrivard et Doria Desbois qui ont devancé Draft Life. Deux juments aux deux premières places. Il est possible donc qu'elle dispute l'Amérique mais vu la démonstration du Suédois, ce ne sera pas pour la victoire !