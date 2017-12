Déjà 8 qualifiés pour la belle

+

Plus 2 partants connus à priori, Propulsion et Twister Bi qui le sont aux gains. On commence donc à y voir plus clair à un mois du Prix d'Amérique, une course qui s'annonce très excitante cette année avec un beau match en perspective entre Bold Eagle et Readly Express qui a fait sensation dimanche dans le Ténor de Baune.





Son driver Bjorn Goop n'a jamais été inquiété, il l'a redit, et son champion de 5 ans qui en aura 6 en 2018, a bien apprécié la grande piste de Vincennes qu'il découvrait !



Sont donc déjà assurés de courir 3 Guarato : Bold , Valko Jenilat et Billie de Montfort, 2 Allaire : Bird Parker et Charly du Noyer. 2 Suédois : Ringostarr, Readly Express et une jument du Sud Ouest : Doria Desbois .





8 places sont encore à attribuer donc et parmi elles on peut penser que Belina Josselyn, Lionel, Briac Dark, Carat Williams, et Treasure Kronos sont en ballottage favorable! . À qui donc les dernières invitations ? Réponse déjà dimanche prochain avec le Prix de Bourgogne, la 3ème B préparatoire à l'Amérique.