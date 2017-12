306, nouveau record de Soumillon

+

Réagir

Il a déclaré forfait ce mardi 26 décembre à Deauville et fait savoir qu'il ne monterait plus les 2 autres réunions pour lesquelles il s'était engagé mercredi sur la Côte Normande et jeudi à Pornichet.



Christophe Soumillon a décidé d'avancer ses vacances avant de reprendre la compétition mi-février et son nouveau record est donc de 306 victoires , soit 6 de plus que PC Boudot qui a d'ailleurs sportivement salué son exploit.



Il a fait gagné à ses propriétaires près de 9 millions d'euros, ce qui est bien mais moins que Christophe Lemaire, nouvelle cravache d'or du Japon qui, en raison des grosses allocations là bas, a fait gagner 30 millions d'euros !



À 36 ans Soumillon a déclaré ne pas vouloir essayer de battre l'an prochain ce record mais plutôt se concentrer sur la Cravache d'Or. Il en a 9 cette année et a l'objectif de rejoindre Yves Saint Martin qui en a remporté 15 ! Cela reste possible car les jockeys vedettes s'arrêtent de plus en plus tard, autour de la cinquantaine !