Le jour de Bold et des autres...

C'est encore une épreuve riche d'enseignements qui sert de support à un superbe quinté du 31 décembre, la troisième préparatoire au Prix d'Amérique qui devrait nous permettre d'en savoir encore un peu plus sur les participants à la Belle dans un mois.



Bold doit rassurer... Il n'a plus gagné depuis trop longtemps pour un crack comme lui puisque son dernier succès remonte au mois d'août. Depuis, il a terminé deux fois second avec des excuses et sur un tracé rapide qu'il apprécie, on attend qu'il remette les pendules à l'heure et nous rassure. Son entourage est confiant et il a tiré un numéro 7 correct derrière la voiture. Ils jouent leurs qualifications...



Leur situation n'est pas désespérée, mais une place dans les 3 sans la présence de Readly Express ce dimanche serait la bienvenue pour certains. Sont concernés Belina Josselyn, Propulsion, Lionel, Amiral Sacha, Briac Dark Akim du Cap Vert ou encore Uza Josselyn. Ils peuvent encore étonner.



Billie de Montfort ,Bird Parker, et Ringostarr sont déjà qualifiés mais ont le droit de terminer dans les 3 ne serait ce que pour éliminer des adversaires potentiels ! Elle court pour la gloire enfin. C'est Anna Mix qui ne pourra courir la belle pour cause de départ à l'autostart mais qui peut en embêter certains...



Bref, sur 2.100m les pilotes n'auront aucun droit à l'erreur et on saura vers 16h15 les bonnes et les mauvaises notes pour le présent et l'avenir...