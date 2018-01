2018 commence moyennement au galop !

+

Les épreuves de ce mercredi ont été sagement annulées sur la Côte Normande en raison des vents violents qui ont finalement fait peu de dégâts, et heureusement, sur l'hippodrome de Deauville.



En conséquence les épreuves non courues doivent être rattrapées ! Jeudi il y en aura 13 en réunion 3 et 7 de 10h à 17h. Et vendredi 14 s'il vous plaît. Espérons que les cavaliers sauront tenir la distance.



À Pau, les jockeys du réclamer de la seconde épreuve se sont trompés de parcours ce mercredi. Heureusement ce n'était pas le quinté où cela est déjà arrivé l'an passé. Tous les paris ont été remboursés et nul doute que le cavalier fautif à l'origine de l'incident sera sanctionné.



Cela dit le terrain très lourd a vu nombre de concurrents du quinté être arrêtés, dont le favori Casatchok, qui plaisait tant à Laurent Ruquier dans Les Grosses Têtes ! Alti Plano s'y est imposé en profitant de la chute de Rasango à la dernière haie et des outsiders ont finalement fait l'arrivée. Bon, on va dire que c'est un joker en moins en 2 jours, mais combien y en a-t-il dans l'année ?